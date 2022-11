Ernande Pinheiro volta à Câmara de Vereadores de Penedo na próxima semana

O vereador Ernande Pinheiro (MDB), deve voltar a ocupar uma cadeira no legislativo penedense já a partir da próxima quinta-feira, 17, quando assume a vaga deixada pelo vereador Irmão João (MDB), que assume nesta sexta-feira, 11, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Penedo.

A solenidade de posse do novo secretário acontece às 11 horas no gabinete do prefeito Ronaldo Lopes. Na ocasião também serão empossados Luciano Barros como Secretário Municipal de Educação e Gustavo Alencar como Secretário Municipal de Planejamento.