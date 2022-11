Escola de Salvador realiza competição de cubo mágico

Foto: Divulgação

A Pan American School of Bahia (PASB), escola internacional do estado, sediará uma competição de cubo mágico. O evento é promovido pela World Cubing Association (WCA) e acontece nos dias 5 e 6 de novembro no bairro de Patamares, em Salvador, onde fica a escola.

A competição é aberta para todos os públicos e os interessados podem se inscrever on-line até que o limite de 100 competidores seja atingido. Quem quiser assistir à “Rubik Cube” deve pagar um ingresso no valor de R$20 e ter uma conta na plataforma WCA.

O pagamento deve ser feito de forma antecipada através da chave PIX: joaoszme@yahoo.com.br. Os alunos da PASB são insetos da taxa de inscrição, só é preciso comprovar o vínculo com a instituição.

Os competidores poderão se inscrever nas modalidades do cubo 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7, 3x3x3 vendado. Além disso, também terão modalidades menos movimentos, clock, pyraminx, skewb, megaminx e square.

