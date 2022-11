ESEG abre período de inscrição para o Vestibular 2023

A Faculdade do Grupo Etapa (ESEG) está com o período de inscrição do Vestibular 2023 aberto. De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever presencialmente, no Campus ESEG, ou por meio do site da instituição.

Conforme indica o Manual do Candidato, o Vestibular 2023 contará com duas modalidades de seleção: vestibular tradicional, com aplicação de provas presenciais, e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para se inscrever na modalidade tradicional, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 45,00.

As inscrições para a seleção via Enem são gratuitas. Para essa modalidade, podem se inscrever os candidatos que tenham obtido, no mínimo, 450 pontos de média final no exame.

Provas

A aplicação de provas para os candidatos que optarem pela modalidade tradicional está marcada para o dia 27 de novembro (domingo), com início às 9h. A aplicação das provas será exclusivamente no Campus da instituição localizado na Rua Apeninos (960 – Paraíso).

A avaliação será composta por questões sobre as disciplinas de Português, História, Química, Biologia, Geografia, Matemática, Física e Inglês, com um total de 80 questões. Além disso, os candidatos farão também uma redação em Língua Portuguesa e duas questões dissertativas de Português e duas de Matemática.

Vagas e resultado

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a ESEG está ofertando 950 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2023. As oportunidades são para os seguintes cursos: Administração, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia de Computação e Engenharia de Produção.

O edital indica ainda que o resultado do Concurso Vestibular 2023 poderá ser consultado em até 7 dias após a realização da prova.

