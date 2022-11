Espaços culturais municipais têm horário de funcionamento alterado em dias de jogos do Brasil

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

Cinco espaços geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) terão horário de funcionamento alterado em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo da Fifa, realizada no Catar.

Nesta quinta-feira (24), a seleção brasileira entra em campo contra a Sérvia, às 16h. A Casa do Rio Vermelho – Jorge Amado e Zélia Gattai, no bairro do Rio Vermelho, a Casa do Carnaval da Bahia (Pelourinho), a Cidade da Música (Comércio) e os espaços Pierre Verger e Carybé de Artes (ambos na Barra) abrirão das 10h às 13h.

Na próxima segunda-feira do mês (28), quando o Brasil enfrentará a Suíça, às 13h, apenas os espaços Pierre Verger e Carybé funcionarão, novamente em horário reduzido, das 10h às 13h. Os demais museus já não abrem neste dia de semana, para a realização de manutenção.

Na última rodada de jogos da fase de grupos, em 2 de dezembro, a seleção encara Camarões, às 16h. Na ocasião, as cinco estruturas municipais estarão abertas para receber o público das 10h às 12h.

