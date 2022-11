Espaços Pierre Verger e Carybé têm programação especial

Fotos: Bruno Concha/Secom

Os espaços Pierre Verger da Fotografia Baiana, no Forte de Santa Maria, e Carybé das Artes, no Forte de São Diogo, ambos na Barra, em Salvador, estão uma programação especial para marcar o Novembro Negro. As atividades são gratuitas e têm como objetivo o fortalecimento do protagonismo da população negra na capital baiana.

Segundo a prefeitura, para diversificar as ações, cada espaço cultural contará com uma programação exclusiva. Fazem parte das atividades do Mês da Consciência Negra a exibições de filmes, oficinas de artes, rodas de conversas, rolê fotográfico, contações de histórias, dentre outras atividades.

No Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, exibições de filmes e documentários prometem marcar toda a programação do mês no equipamento.

Na quarta-feira (9), às 16h, haverá a apresentação do trabalho de pesquisa sobre “Mãe Senhora e a importância da Luta do Povo Santo”. A atividade tem como propósito mostrar aspectos relevantes para a preservação de raízes culturais dos povos, como identidade e memória cultural.

No dia 12, uma oficina sobre técnica fotográfica no smartphone, formas de composição e enquadramento fotográfico, seguido de saída fotográfica do entorno do Forte de Santa Maria, até o espaço Carybé de Artes, será realizada às 14h, pelo fotógrafo e professor da Escola Baiana de Fotografia, Roberto Faria.

No dia 13, às 15h, acontecerá a atividade de arte educação, com leitura do livro “Mulheres Abayomis”, da autoria de Adilson Passos. Logo em seguida, será realizado um quiz de perguntas sobre o continente africano e produção de bonecas de tecido. A oficina será realizada pela mestra em Educação e Arte-Educadora, Carolina Lima.

Já no dia 16, às 16h, um bate-papo com a fotógrafa Amanda Oliveira vai abordar histórias e costumes da cidade de Salvador, além da relação com as obras de Verger.

No dia 19, também às 16h, serão exibidos, no Forte de Santa Maria, os documentários Gato Capoeira, dirigido por Mário Cravo Neto, e Vadiação, dirigido por Alexandre Robatto Filho. Os filmes abordam as vivências nas ruas de Salvador, com capoeiristas, canções e berimbaus.

No dia 20, às 14, será contada a Lenda de Ogum, obra do livro Lendas Africanas dos Orixás, de autoria de Pierre Verger e ilustração de Carybé. A atividade será realizada pelo mediador cultural do Espaço Carybé das Artes, Rafael Roque Ferreira.

Já no dia 23, às 16h, será realizada uma roda de conversa com profissionais das artes, cultura e educação. Na ocasião, os mesmos falarão dos seus processos criativos. Devido ao Novembro Negro, o convite de participação da atividade foi feito ao Acervo da Laje, que desenvolve trabalhos de fortalecimento da memória artística e cultural, no Subúrbio Ferroviário.

No dia 26, a partir das 16h, será exibido o filme-documentário Pierre Verger – Mensageiro Entre Dois Mundos, dirigido por Lula Buarque de Holanda.

No dia 30, às 16h, o bate-papo sobre memória e tradição marca a programação. Durante a atividade, imagens de Acervos serão comentadas pelo antropólogo Alexandre San Góes.

Carybé das Artes

Nos dias 11 e 12, às 19h, acontecerá no espaço a oficina “Artista por Um Dia”. Durante a atividade, crianças de 7 a 11 anos serão orientadas a observar cores, formas, movimentos, o bidimensional e o plano, com recursos do lápis de cor.

Uma obra de Carybé que trata da cultura afro-brasileira, será modelo para que as crianças mentalizem e trabalhem a interpretação. O artista plástico e arte-educador Edy Ragami realizará a oficina, com duração de 60 minutos.

Já nos dias 13 e 20, às 10h30, o equipamento cultural realizará a contação de história da obra “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” para crianças. A atividade trabalhará o lúdico, criatividade e a imaginação das crianças.

No dia 20, a atividade será realizada por Fátima Duran. Já no dia 13, a contação será realizada por Ana Cleide Oliveira.

Novembro Negro

O Novembro Negro remete à luta e resistência da população negra no enfrentamento ao racismo, reafirmação da identidade e busca de melhorias de políticas públicas.

