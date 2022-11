Espetáculo ‘TAROT’, que estreia no TCA, integra plateia à cena

De forma inédita, 22 cenários estão sendo montados nas áreas externas e dependências do Teatro Castro Alves para receber o espetáculo cênico instalativo TAROT, que estreia dia 14 de novembro e segue temporada até o dia 24, com sessões de segunda a sexta-feira, das 20h às 22h.

No dia 18 (sexta-feira), das 14h às 17h, haverá uma sessão voltada para inclusão de pessoas com deficiência visual, com o apoio do Instituto de Cegos. Com direção artística do cenógrafo e diretor de arte Luis Parras e direção de cena de Fernanda Paquelet, a montagem tem a proposta de fruição imersiva, ou seja, o público não irá assistir ao espetáculo, irá vivenciá-lo e experimentá-lo.

Tudo começa quando cada um sorteia uma carta do baralho que define seu destino dentro da montagem. Como o nome já sinaliza, a peça inspira-se nos arquétipos e arcanos do tarot, mais especificamente do Tarot de Marselha, e a carta sorteada define o jogo que cada pessoa irá percorrer, cada um composto por 7 ambientes. A visita é guiada por mediadores e acontece coletivamente, uma vez que a plateia se divide em quatro grupos para fazer a sua imersão. O espetáculo é voltado para maiores de 16 anos.

Ao final do trajeto, cada pessoa terá percorrido a sua jornada arquetípica, mas não terá conhecido todos os seus ambientes do espetáculo, uma vez que a ideia é seguir a lógica do tarot, onde a escolha das cartas compõe o jogo que irá se revelar.

A narrativa construída vai depender do repertório de cada indivíduo e da sua reação a determinadas situações dos arquétipos (ambientes) visitados, que trazem reflexões sobre cotidiano, política, filosofia, psicologia, além de uma gama infinita de dispositivos que os oráculos podem acionar em cada pessoa.

Cenografia e efeitos especiais

O foco na cenografia tem relação com o fato de TAROT ter nascido como resultado do Curso de Formação em Construção do Espaço Cenográfico, ministrado por Luis Parras e pela produtora de arte Patrícia Bssa – que em TAROT assina também a produção e assistência de direção – entre os meses de setembro a outubro de 2022, no qual as cartas do Tarot de Marselha foram o ponto de partida para as criações dos 13 participantes.

Curiosidade

Ao ocupar 22 espaços não convencionais do TCA, TAROT se transformou numa montagem imensa, uma empreitada para a qual foi necessária uma grande mobilização de outros grupos de teatro no sentido de disponibilizar elementos cenográficos prontos, utilizados em outros espetáculos, capazes de viabilizar tamanho desafio, tanto por questões orçamentárias como de tempo.

Sendo assim, a sua cenografia conta com fragmentos de vários outros cenários de espetáculos teatrais baianos dos últimos 20 anos, dos diretores e diretoras Alda Valéria , Bergson Nunes , Anderson Dantas, Andrea Elia, Caio Rodrigo, Duda Woyda, Guilherme Hunder, Thiago Romero, Grupo Teca / Marconi Araponga / Roberto Mezzotino.

O projeto conta com a parceria do Centro Técnico do TCA na cessão do espaço e apoio com figurino, costura e cenotecnia e empréstimo de objetos e mobiliário de outras peças teatrais baianas que fazem a guarda de seu material no Armazém Cenográfico.

A produção executiva do espetáculo tem assinatura da Multi Planejamento Cultural, que também assina a realização junto com a Telurica Produções Artísticas e a Banana da Terra Projetos Artísticos.

Serviço

Espetáculo Cênico Instalativo TAROT

Local: Dependências do Teatro Castro Alves – TCA

Datas: 14, 15, 17 de novembro (segunda, terça, quinta-feira) – 20h às 22h

18 de novembro (sexta-feira) – 14h às 17h – Sessão/ Instituto de Cegos

21, 22, 23, 24 e 25 de novembro (segunda a sexta-feira) – 20h às 22h

Ingressos: R$ 20 e R$ 10

Vendas: Sympla

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.