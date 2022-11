ESTA lista reúne 3 moedas que podem ser vendidas por até R$ 10 MIL: SURPEENDENTE!

Os numismatas, mais conhecidos como colecionadores de notas raras, estão cada vez mais entusiasmados com as cédulas e moedas raras no país. Por esse motivo, esse mercado tem sido bastante movimentado, beneficiando tanto quem está à procura dos itens quanto aqueles que os vendem.

Atualmente, três moedas que parecem simples estão sendo alvo de intensas buscas pelos colecionadores. As moedas em questão valem mais do que a quantia nelas impressas, podendo chegar a até R$ 10 mil.

Ficou interessado? Então confira abaixo quais são essas moedas e qual o valor atual de cada uma.

Moedas raras que valem mais do que o preço original

Moeda das Olimpíadas do Rio

O primeiro item procurado pelos numismatas se trata da moeda de R$ 1, criada pelo Banco Central (BC) para as Olimpíadas do Rio.

De acordo com os colecionadores, as moedas confeccionadas para as Olimpíadas do Rio 2016 podem custar de R$ 7 mil a R$ 10 mil atualmente.

É importante informar que, logo quando as moedas foram lançadas, eram muito fáceis de serem encontradas. Porém, com o passar dos anos e uso elas ficaram cada vez mais raras, o que faz com que os numismatas tenham ainda mais interesse.

Moeda Bifacial

A segunda moeda de R$ 1 procurada pelos colecionadores é muito valiosa para os especialistas. Isso porque, trata-se de um erro de impressão, contendo uma letra P do lado “coroa” da moeda de R$ 1.

É possível, à direita da palavra “real”, encontrar letra P na moeda”. Esse símbolo significa “prova de cunho”, que é considerada uma marcação das moedas que são modelos de verificação. De acordo com os numismatas, essa moeda pode valer, atualmente, até R$ 10 mil.

Moeda de R$ 0,25

Recentemente, viralizou no TikTok um vídeo que mostrava uma moeda de R$ 0,25 que, segundos as informações, pode valer até R$ 3 mil. Isso porque, o item possui um erro de emissão chamado “mula”.

A moeda de R$ 0,25 em questão é a confeccionada em metal prata, que possui o desenho de um hexágono em seu interior. Esta é a versão antiga da moeda, que atualmente é feita com um metal dourado.

De acordo com o autor do vídeo do TikTok, o erro na moeda de 25 centavos é chamado de “mula” porque possui a “imagem” da moeda de 50 centavos. Ou seja, o lado da “coroa”, onde fica o número, foi confeccionado normalmente, com as listras ao fundo, valor e o hexágono.

No entanto, na parte da “cara”, que deveria ser cunhada a imagem da efígie (face da república) dentro do hexágono, acabou saindo com um erro. Na prática, este lado da moeda ficou igual à da “cara” da moeda de 50 centavos. Logo, a efígie ficou à direita com um ramo de folhas a esquerda.

Devido a esse erro, a moeda de R$ 0,25 “mula” está cotada em R$ 2.800, conforme o catálogo de colecionadores, os chamados numismatas. Todavia, é importante frisar que esse preço pode variar conforme o estado de conservação do objeto e o interesse do comprador.