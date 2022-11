Esta moeda de R$ 1 real pode ser trocada por R$ 7 mil

Atualmente, o mercado de cédulas e moedas raras tem sido bastante movimentado pelos colecionadores, o que pode gerar um dinheiro extra para aqueles que possuem os itens que estão sendo procurados.

De acordo com informações dos numismatas, especialistas em coleção de notas raras, uma moeda de R$ 1 tem sido bastante procurada. Trata-se da moeda criada pelo Banco Central (BC) para homenagear as Olimpíadas do Rio. A mais desejada, no entanto, é a que representa a entrega da bandeira, feita para homenagear a passagem das Olimpíadas de Londres em 2012.

Segundo os especialistas, as moedas confeccionadas para as Olimpíadas do Rio 2016 podem custar, atualmente, até R$ 7 mil. Isso porque, logo quando as moedas foram lançadas, eram muito fáceis de serem encontradas.

No entanto, com o passar do tempo, o uso desses itens ficou cada vez mais raro, fazendo com que as moedas entrassem na lista das mais desejadas dos colecionadores.

Moeda rara de 25 centavos pode valer até R$ 3 mil

Ao contrário do que muitos imaginam, o hobby de colecionar cédulas e moedas é muito comum no mundo e, inclusive, no Brasil. Milhares de cidadãos brasileiros envolvidos no mercado numismático podem pagar valores altíssimos para ter um determinado objeto em sua coleção.

Essas pessoas costumam procurar as moedas raras na internet para fazer ofertas bastantes vantajosas, como é o caso da moeda de R$ 0,25 que pode valer até R$ 3 mil. Para uma moeda valer todo esse valor sozinha deve ser considerada muito rara.

Na prática, o que a torna valiosa é um erro encontrado no seu verso, que apresenta uma efígie da república, que na realidade pertence a moeda de R$ 0,50. No entanto, em sua outra face estar a impressão comum da moeda.

Outros itens raras

Nota de R$ 1 : O Governo Federal passou a recolher em 2006, as famosas cédulas de R$ 1, hoje consideradas raras devido à falta de circulação. A nota pode custar R$ 275;

: O Governo Federal passou a recolher em 2006, as famosas cédulas de R$ 1, hoje consideradas raras devido à falta de circulação. A nota pode custar R$ 275; Nota de R$ 5 : Um erro de impressão cometido há alguns anos tornou algumas notas da nossa moeda (real) raras. A princípio, entre elas está a cédula de R$ 5, que para os colecionadores, pode chegar até R$ 2 mil no mercado. Esse erro consiste em um sinal de asterisco em frente ao número de série.

: Um erro de impressão cometido há alguns anos tornou algumas notas da nossa moeda (real) raras. A princípio, entre elas está a cédula de R$ 5, que para os colecionadores, pode chegar até R$ 2 mil no mercado. Esse erro consiste em um sinal de asterisco em frente ao número de série. Nota de R$ 10 : As antigas notas de plásticos emitidas no ano 2000 em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil podem custar até R$ 150. O item é cheio de detalhes referentes ao descobrimento e ao contexto histórico.

: As antigas notas de plásticos emitidas no ano 2000 em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil podem custar até R$ 150. O item é cheio de detalhes referentes ao descobrimento e ao contexto histórico. Nota de R$ 50: Os colecionadores também estão à procura da cédula sem a frase: “Deus seja louvado”, perto na numeração. Além dela, outro item raro é a nota com a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, que ficou poucos meses no cargo. Ambas podem valer até R$ 4 mil.