ESTA moeda pode ser trocada por até R$ 10 MIL; confira

O mercado de moedas e cédulas raras está sendo cada vez mais movimentado no Brasil, isso porque os colecionadores estão por toda parte em busca desses itens.

A saber, as notas procuradas pelos numismatas, normalmente, são aquelas que possuem algum detalhe único ou não circulam mais, o que faz com que o seu valor seja bem maior que o original. Por esse motivo, muitos brasileiros que possuem itens raros anunciam seus objetos, a fim de ganharem um dinheiro extra.

Moeda de R$ 1 com valor de até R$ 10 MIL

Atualmente, os colecionadores buscam por moedas de R$ 1 que foram criadas pelo Banco Central (BC) em homenagem às Olimpíadas do Rio. No entanto, a mais rara é a que representa a entrega da bandeira, feita para homenagear a passagem das Olimpíadas de Londres no ano de 2012.

Segundo os numismatas, a regra principal é quanto mais antiga for a moeda, mais cara e rara ela será. As moedas confeccionadas para as Olimpíadas do Rio 2016 podem custar de R$ 7 mil a R$ 10 mil atualmente.

Entretanto, alguns estão vendendo as moedas por valores inferiores. Isso porque, a moeda da entrega da bandeira possui 2 milhões de exemplares, já as demais, 20 milhões.

Ademais, é possível encontrar essas moedas na internet com valores variados de R$ 175 a R$ 300. As moedas de atletismo, dos mascotes Tom e Vinícius, natação e paratriatlo têm valores a partir de R$ 8.

Todavia, é importante informar que logo quando as moedas foram lançadas, eram muito fáceis de serem encontradas, porém, com o passar dos anos e uso elas ficaram cada vez mais raras.

Moeda de R$ 1 com a letra “P” pode valer R$ 10 mil

Outra moeda de R$ 1 tem sido muito procurada e é muito valiosa para os colecionadores. Trata-se de um erro de impressão, contendo uma letra P do lado “coroa” da moeda de R$ 1.

É possível, à direita da palavra “real”, encontrar letra P na moeda”. Esse símbolo significa “prova de cunho”, que é considerada uma marcação das moedas que são modelos de verificação. De acordo com os numismatas, essa moeda pode valer, atualmente, até R$ 10 mil.

Moeda de R$ 1 pode ser vendida por mais de R$ 5 mil

Normalmente, as moedas são emitidas com detalhes diferentes nos dois lados. Na parte chamada “cara” fica localizada a efígie (representação de um rosto que representa a República) e, do outro lado, conhecido como “coroa”, fica localizado o valor.

Entretanto, no ano de 2017, uma remessa foi emitida com um erro, no qual os dois lados da moeda são coroa. Portanto, a moeda agora conhecida como “bifacial” possui um grande valor para os numismatas, por ser rara e reconhecida com esse detalhe único. De acordo com informações dos colecionadores, a moeda pode ser vendida por até R$ 5.500 atualmente.