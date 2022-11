ESTA moeda pode valer milhões; saiba qual é

Atualmente, algumas moedas brasileiras podem custar um valor bem mais alto do que o impresso nos itens. De acordo com os numismatas, esses objetos são chamados de moedas raras.

Moeda brasileira mais valiosa

De acordo com os especialistas, a moeda mais valiosa do país está estimada no valor de R$ 2,3 milhões. A moeda diz respeito a primeira cunhada no Brasil após a Independência em 1822, a chamada Peça da Coroação.

A moeda é considerada a mais cara pois ela foi feita em ouro, criada em comemoração à coroação de Dom Pedro I. É importante salientar que apenas 64 unidades desse modelo foram impressas. Em 2014, durante um leilão, o item foi vendido por R$ 2,37 milhões.

Especialistas informam que a moeda foi emitida em poucas unidades porque o imperador não ficou satisfeito com o resultado. A figura estava com o busto nu e ele gostaria de ter sido desenhado com uma farda militar.

Outras moedas raras

Moeda de R$ 1 pode valer até R$ 10 mil

Uma das moedas mais desejadas pelos colecionadores é a de R$ 1 criada pelo Banco Central (BC) para as Olimpíadas do Rio. No entanto, a mais rara é a que representa a entrega da bandeira, feita para homenagear a passagem das Olimpíadas de Londres em 2012.

No entanto, alguns numismáticos estão vendendo as moedas por valores inferiores. Isso porque, a moeda da entrega da bandeira possui 2 milhões de exemplares, já as demais, 20 milhões.

Além disso, é possível encontrar essas moedas na internet com valores variados de R$ 175 a R$ 300. As moedas de atletismo, mascotes Tom e Vinícius, natação e paratriatlo têm valores a partir de R$ 8.

É importante informar que logo quando as moedas foram lançadas eram muito fáceis de serem encontradas, porém, com o passar dos anos e uso elas ficaram cada vez mais raras.

Moeda rara de R$ 0,50 centavos

O Banco Central realizou a produção de 40 mil unidades de moedas de R$ 0,50 com um erro gravíssimo, sem o número 0. O modelo circulou no país até 2012, quando o BC começou a retirá-la de circulação. No entanto, o banco não conseguiu encontrar todas as moedas.

Como o BC ainda não conseguiu recolher todas as unidades, há ainda alguns desses itens no bolso ou na carteira de alguém, ou mesmo circulando pelo país sem ninguém notar o erro. Por fim, caso possua a moeda, há colecionadores que podem pagar até R$ 700 para tê-la em suas coleções.