ESTA MULTA de trânsito pode ULTRAPASSAR R$ 17 MIL; conheça qual

A multa de trânsito é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com o objetivo de punir financeiramente os proprietários e condutores que descumprirem as regras estabelecidas na lei. A saber, os preços das infrações variam, conforme a natureza da penalidade cometida.

Na maior parte das multas de trânsito, os valores podem não ser tão altos. Contudo, o que muita gente não sabe é que é possível, em casos específicos, receber punições com valores que fogem totalmente do padrão. E a quantia assusta. Há situações, por exemplo, que multas podem ultrapassar o valor de R$17 mil. Quer saber mais informações a respeito? Então siga acompanhando esta matéria!

MULTA de trânsito pode ULTRAPASSAR R$ 17 MIL

Segundo o que consta no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, as multas podem ser classificadas da seguinte maneira:

leve;

média;

grave; e

gravíssima.

Em casos mais extremos, por exemplo, o motorista pode ter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, a depender da infração que vier a cometer.

Muitas pessoas não conhecem, mas tem uma dessas infrações que pode custar muito alto para o bolso do condutor. Trata-se da infração que um motorista organiza a interrupção de uma via, ocasionando o bloqueio da circulação sem que haja uma autorização do governo local. Essa infração é considerada gravíssima e seu valor é multiplicado por 60 vezes, o que gera, no total, um valor fora do comum: R$ 17.608,20.

Contudo, não é apenas o valor que o motorista precisa desembolsar. Acontece que está previsto no CTB que o condutor terá o veículo removido pelos órgãos responsáveis. Ademais, o DETRAN suspende a licença do condutor por um prazo de 12 meses.

A saber, caso o processo seja reincidente, ou seja, ocasionado mais de uma vez, a multa pode agravar, chegando ao dobro do valor. Agora, se outras pessoas participaram do bloqueio mas não ajudaram na organização, deverão pagar multa na ordem de R$ 191,54.

Quais são os tipos de multas previstas no CTB?

A saber, conforme informação anterior, atualmente os condutores podem ter que arcar quatro tipos de multas. A princípio, conforme o CTB, cada uma delas tem um valor específico.

As criações e possíveis modificações deste modelo estão previstas expressamente no Código de Trânsito Brasileiro. A partir dele, é possível separar os quatro tipos de multas. Veja:

Multas leves – São classificadas como uma baixa possibilidade de causar acidentes. Exemplo dessa infração, é uso de buzinas de maneira incorreta. O valor chega a R$ 88,38 e penaliza o condutor em 3 pontos na CNH.

Multas médias – Aqui, são aquelas infrações que podem causar eventuais prejuízo ao trânsito ou acidentes. O valor é de R$ 130,16 e gera 4 pontos na CNH.

Multas graves – São multas com risco alto de acidentes e que comprometem a segurança dos envolvidos. O valor está fixado em R$ 192,23 e gera 5 pontos na CNH.

Multas gravíssimas – Por fim, são infrações que produzem a possibilidade de alto risco de acidente. O preço é R$ 293 e o condutor é penalizado com 7 pontos em sua licença.

O que fazer se a carteira for suspensa?

Em primeiro lugar, o motorista que teve sua CNH suspensa deve realizar um curso de reciclagem num Centro de Formação de Condutores (CFC) de 30 horas. Neste curso, é importante que sejam abordados temas como legislação de trânsito, direção defensiva e primeiros socorros.

Ao fim do curso, o condutor precisa passar por uma avaliação com 30 questões, sendo necessário acertar ao menos 21 delas para recuperar o documento.