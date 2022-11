Está negativado? Veja as 7 dicas infalíveis para se organizar financeiramente

Estar em dia com o pagamento das contas não é uma tarefa fácil em tempos de crise econômica, não é mesmo? Por esse motivo, a Serasa concedeu algumas dicas de extrema importância para que você não perca o controle das contas e acabe caindo na inadimplência ou, caso já tenha caído, para que consiga sair. Portanto, confira a seguir.

7 dicas financeiras da Serasa

Tenha uma organização financeira

Primeiramente, a organização financeira é muito importante para o bom andamento das finanças. A recomendação é fazer uma planilha ou anotações com todos os gastos para ter uma noção do seu orçamento mensal.

Fluxo de caixa

Controle a sua renda verificando o que entra por mês e separe conforme os valores devidos no mercado.

Corte no orçamento

Na falta de renda, avalie seus gastos e considere excluir os menos significantes.

Prioridade

Preserve a sua organização financeira segundo algumas prioridades, como as contas essenciais e com as taxas de juros mais altas.

Linhas de crédito

Quando precisar contratar alguma linha de crédito, pesquise e contrate a que tiver o menor percentual de juros.

Negociação de dívida

Caso deixe de pagar alguma conta ficando com o nome sujo, busque um acordo e tente honrá-lo mensalmente.

Estratégia de negociação

Contudo, antes de fazer a negociação com o credor, trace uma estratégia de argumentos para não cair em uma negociação pouco benéfica.

Como consultar se estou negativado?

No total, são três as entidades que cadastram os consumidores que estão com o nome sujo, sendo a Serasa, Boa Vista SCPC e o SPC Brasil. Cada uma delas possui informações de determinadas empresas, neste sentido, a consulta deve ser realizada em todos os canais disponíveis.

Serasa

Pelo site da Serasa;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Por telefone, pelo número 0800 591 1222.

Boa Vista SCPC

Pelo site do Boa Vista SCPC;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

SPC Brasil

Pelo site do SPC Brasil;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.