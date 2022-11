Estação Detran promove atendimento de saúde e bem-estar

Foto: Divulgação

A Estação Detran do metrô realiza nos dias 22 e 23 de novembro mais uma edição do programa ‘Caminhos para a Saúde’. A iniciativa promove atendimentos gratuitos de saúde e bem-estar. Entre eles: teste de glicemia, aferição de pressão, massoterapia e orientações preventivas voltadas ao Câncer de Próstata.

A população tem acesso aos serviços, organizados pelo Instituto CCR na área de atuação da CCR Metrô Bahia, sempre das 07h30 às 10h30 e das 16h30 às 19h30, em parceria com o SE7E Centro Tecnológico.

Vale ressaltar que no próximo dia 25 de novembro, esta mesma ação acontece no Casarão da Diversidade (Rua do Tijolo, 8 – Centro), em parceria com o CPDD. Os serviços serão os mesmos oferecidos na estação de metrô.

Em nove edições do programa Caminhos para a Saúde em Salvador, cerca de 35 mil pessoas foram alcançadas.

Caminhos para a Saúde

Quando: 22, 23 e 25 de novembro, das 07h30 às 10h30 e de 16h30 às 19h30

22, 23 e 25 de novembro, das 07h30 às 10h30 e de 16h30 às 19h30 Onde: Estação Detran do Metrô e no Casarão da Diversidade (Rua do Tijolo, 08 – Centro), respectivamente

Estação Detran do Metrô e no Casarão da Diversidade (Rua do Tijolo, 08 – Centro), respectivamente Serviços oferecidos: Massoterapia, aferição de pressão, teste de glicemia e orientações preventivas voltadas ao Câncer de Próstata

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.