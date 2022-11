Presente no mercado de trabalho há mais de 50 anos, atualmente a Estácio é uma das maiores empresas atuando no setor Educacional em todo o Brasil. Atualmente, a companhia está contratando um novo pessoal para fazer parte da equipe. Confira.

Estácio abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

Fundada em 1970 através de um projeto pedagógico, a Estácio teve um grande crescimento no mercado educacional, hoje a companhia está presente em mais de 20 estados em território nacional. Já no ensino a distância, atua em todo o país, oferecendo mais de mil polos de ensino digital aos seus alunos.

A Estácio foi criada com o objetivo de se fazer presente na vida das pessoas, auxiliando no crescimento universitário através dos seus cursos de graduação, livres e pós-graduações. Para continuar entregando qualidade em suas atividades, a empresa está contratando novas pessoas. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Assistente de Gente e Gestão – Juazeiro do Norte/CE;

Orientador Educacional (Nutrição) – Rio de Janeiro;

Assistente Administrativo (PCD) – Banco de Talentos;

Coordenador de Curso (Medicina Veterinária) – Rio de Janeiro;

Consultor Comercial – Feira de Santana/BA;

Professor (PCD) – Região Sul;

Líder de Sala de Matrícula – Natal/RN;

Orientador Educacional (Fisioterapia) – Minas Gerais;

Auxiliar de Direito – Rolim Moura;

Supervisor Administrativo Financeiro – João Pessoa/PB;

Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais – São Paulo.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, é só realizar o encaminhamento do currículo no site 123 empregos. Atente-se a todas as informações sobre as oportunidades diretamente na página de cadastro.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos!