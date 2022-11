O Banco Central do Brasil (BCB) anuncia a primeira chamada para o Programa de Estágio de Pós-Graduação em Pesquisa (PEPP), de acordo com informações oficiais. O estágio tem a duração de seis meses, renovável por até dois anos, e tem como objetivo proporcionar a participação em pesquisas em desenvolvimento ou a serem desenvolvidas pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Estágio de pós-graduação em Pesquisa no Banco Central do Brasil

Candidatas(os) com temas da dissertação ou tese relacionadas aos tópicos nas áreas de atuação do BCB e/ou que tenham propostas de pesquisas utilizando dados existentes no BCB terão preferência. O estágio inclui a participação em um time de pesquisadores do Banco Central do Brasil (BCB). Os conhecimentos adquiridos serão úteis para estudos acadêmicos futuros e para carreira no setor privado.

Depep

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que o Departamento de Estudos e Pesquisas (Depep) oferece seis vagas de estágio a serem preenchidas por pessoas que estejam cursando mestrado ou doutorado e desejam ter uma experiência em um departamento de pesquisa de um banco central. As candidaturas devem mencionar sua ordem de preferência entre as linhas de pesquisa descritas a seguir:

– Linha 1: Modelos HANK – Heterogeneous Agent New Keynesian (1 vaga);

– Linha 2: Avaliação de políticas públicas, educação e inclusão financeira, economia bancária e crédito. Nessa linha de pesquisas, há interesse na aplicação de métodos de machine learning, big data e georreferenciamento (2 vagas);

– Linha 3: Fintechs, moedas digitais e efeitos socioambientais e climáticos na economia e na estabilidade financeira. Nessa linha de pesquisas, há também interesse na aplicação de métodos de machine learning, big data e georreferenciamento (2 vagas); e

– Linha 4: Mercado de trabalho e finanças (1 vaga).

Requisitos

Conhecimentos em linguagem de programação e pacotes estatísticos, a exemplo de Matlab, Julia, Python, Stata, R, SQL. Desejável conhecimento substancial em ao menos um desses.

Ótimo nível de leitura e escrita em inglês.

Excelência acadêmica.

Áreas acadêmicas

Podem se candidatar estudantes de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) das áreas de Economia, Finanças, Estatística, Ciência da Computação, Ciência de Dados ou Engenharia. Excepcionalmente serão avaliadas outras áreas.

Andamento do curso: a partir do 2º semestre. Interesse em participar de atividades tais como a estimação de modelos, programação e otimização de programas, elaboração de revisão de literatura, elaboração de base de dados, auxílio na definição da metodologia, construção e análise de modelos, colaboração na preparação e revisões de artigos em português e em inglês.

Informações práticas

Prazo de inscrição: até 02/12/2022.

Carga horária do estágio: 30 horas semanais (6 horas diárias).

Duração: De 6 meses a 24 meses, renovado semestralmente, condicionado ao término do curso de pós-graduação.

Valor da bolsa: R$1.665,22.

Benefícios: Auxílio transporte.

Local

O estágio poderá ser realizado tanto de forma presencial nas sedes do Banco Central do Brasil (BCB) em Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro, como na forma remota. A manipulação de algumas bases de dados será feita obrigatoriamente no modo presencial. Será designado para cada estagiária(o) um orientador de estágio que definirá os projetos de pesquisas a serem executados e a forma de trabalho.

Para se inscrever é preciso:

Enviar para o e-mail: depep.sp@bcb.gov.br

Histórico escolar

CV detalhado

Indicar a ordenação de preferências das linhas de pesquisa

Carta de recomendação do(a) orientador(a) (opcional[1])

Projeto de pesquisa da tese ou dissertação (opcional1)

Acesse o link: www.superestagios.com.br e se inscreva para a vaga de número:

159322 para as linhas 1 e 4 e

159323 para as linhas 2 e 3, segundo informações oficiais.