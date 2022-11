Estão abertas as inscrições para cortejo da Lavagem do Bonfim 2023

Foto: Bruno Concha / Secom PMS

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) abriu, na quarta-feira (9), as inscrições de entidades interessadas em participar do cortejo da Lavagem do Bonfim 2023, que acontecerá no dia 12 de janeiro. Os cadastros precisam ser realizados na Gerência de Eventos da Saltur, localizada na Avenida Estados Unidos, 341, Comércio. O atendimento acontece sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

O prazo segue até o dia 9 de janeiro. Os documentos solicitados para a inscrição de pessoas físicas são RG, CPF e comprovante de residência. Já as entidades precisam apresentar o Estatuto Social, Cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal da entidade e o Documento Único de Transferência (DUT).

No caso de uso de veículos automotores, devem ser levados o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação do condutor e fotos do veículo a ser utilizado no percurso da Lavagem do Bonfim. Todos os documentos são em cópia autenticada, ou cópia comum acompanhada do original.

Normas

Os participantes do desfile só poderão ter acesso aos locais de concentração e de partida do cortejo, no trecho da Avenida Contorno até a Praça Tupinambás, mediante a autorização da Saltur. Somente será permitida a participação de veículo tipo Kombi, com aparelhagem de som. O nível máximo permitido de emissão sonora admitido no percurso é de 100 decibéis. A medição é feita a distância de cinco metros de onde se encontra a fonte emissora do som.

A Saltur reforça que será permitido no máximo dois veículos por participantes. Fica estritamente proibida a participação de trios e mini trios e carros com som tipo “paredão”.

É proibida a utilização de cordas, assim como a utilização de carroças com tração animal e alterações físicas do carro inscrito, no dia do desfile. A arrumação dos participantes será realizada por ordem de chegada. A Saltur adverte que os inscritos deverão iniciar o seu desfile até às 15h. Após esse horário, a equipe de limpeza realizará a higienização das vias e em seguida, as barreiras serão liberadas.

Depois do término do evento, os carros inscritos não poderão permanecer em nenhum local do circuito, ficando sujeito a reboque e multa. Além disso, os veículos não poderão subir a Colina Sagrada. Será obrigatório o retorno à Praça Irmã Dulce no Largo de Roma.

