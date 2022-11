ESTAS profissões podem ANTECIPAR a sua aposentadoria do INSS

Por meio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) os brasileiros podem receber o pagamento de diversos benefícios previdenciários. As liberações podem ser de diferentes recursos, como pensões, auxílios e aposentadorias, além dos recursos trabalhistas e os assistenciais.

Primeiramente, é importante destacar que cada um desses benefícios possuem critérios em que os cidadãos devem se enquadrar para serem considerados aptos a receberem os valores, como a aposentadoria, por exemplo, que possui diferentes modalidades.

Profissões que podem se aposentar mais cedo no INSS

Inicialmente, é importante ressaltar que as regras de recebimento para quem conseguir a aposentadoria funciona a partir de um sistema de pontos.

Assim, os trabalhadores precisam atingir uma determinada pontuação, de acordo com a classificação de risco que as suas profissões possuem no que diz respeito à exposição aos agentes nocivos.

Lembrando que essa regra é a mesma para mulheres e homens.

Os trabalhadores precisam ter a pontuação de 89 pontos, tendo atuado em atividade de baixo risco – o tempo mínimo de contribuição será de 25 anos (exposição a agentes nocivos).

Os trabalhadores precisarão ter a pontuação de 76 pontos, tendo atuado em atividades de risco moderado. Neste caso o tempo mínimo de contribuição será de 20 anos (exposição a agentes nocivos).

Os trabalhadores precisarão ter a pontuação de 66 pontos, tendo atuado em atividades de alto risco. Neste caso o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos (exposição a agentes nocivos).

A lista é composta por profissões que permitem que o trabalhador receba a aposentadoria especial, de acordo com o risco que cada uma apresenta.

Profissões de alto risco

Choqueiro;

Mineiros no subsolo;

Perfurador de Rochas em Cavernas;

Carregador de Rochas;

Operador de britadeira de rocha subterrânea;

Britador;

Cavouqueiro.

Profissões de médio risco

Laminador de Chumbo;

Extrator de Mercúrio;

Carregador de Explosivos;

Extrator de Fósforo Branco;

Fundidor de Chumbo;

Fabricante de Tinta;

Trabalhador em Túnel ou Galeria Alagada;

Moldador de Chumbo;

Trabalhadores permanentes em locais de subsolo, afastados das frentes de trabalho;

Encarregado de Fogo.

Profissões de baixo risco

Médico;

Maquinista de Trem;

Toxicologistas;

Gráfico;

Mineiros de superfície;

Químicos Industriais;

Metalúrgico;

Mergulhador;

Foguista;

Jornalista;

Motorista de ônibus;

Motorista de caminhão (com mais de 4000 toneladas);

Técnico em laboratórios de análise e laboratórios químicos;

Técnico de radioatividade;

Operador de Raios-X;

Transporte ferroviário;

Transporte urbano e rodoviários;

Operador de Caldeira;

Trabalhadores em extração de petróleo;

Operador de Câmara Frigorífica;

Pescadores;

Perfurador;

Pintor de Pistola;

Professor;

Recepcionista;

Soldador;

Supervisores e Fiscais de áreas com ambiente insalubre;

Tintureiro;

Torneiro Mecânico;

Trabalhador de Construção Civil (Grandes Obras);

Vigia Armado.

Como solicitar a aposentadoria pelo “Meu INSS”?

Acesse a plataforma “Meu INSS”; Entre no seu login e toque na opção “Pedir aposentadoria”; Na sequência, selecione a modalidade de aposentadoria desejada; Feito isto, responda o questionário solicitado; Após preencher as informações, anexe os documentos exigidos; Informe o seu CEP e os dados bancários; Verifique as informações e confirme caso tudo esteja correto; Por fim, clique em avançar.