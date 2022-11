Estrutura de casarão desaba e rua é interditada no Centro Histórico de Salvador

Foto: Divulgação/Codesal

A estrutura de um casarão desabou na tarde desta quinta-feira (17), na esquina entre a Ladeira da Praça e a Rua de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador. A rua foi interditada por causa do ocorrido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos. Já o trânsito na região, segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), também foi interditado por causa do desabamento. Os motoristas podem utilizar a Avenida JJ Seabra e a Rua do Tijolo como opção.

Em nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que realizou uma vistoria no imóvel em ruínas. O comunicado também reafirma que não houve vítimas e que a Rua São Francisco foi interditada até a retirada do entulho. A Coelba foi acionada para verificar o comprometimento na fiação elétrica.

O desabamento ocorreu por volta das 16h e veículos que estavam estacionados na região foram atingidos pelos destroços de estrutura.

Veja fotos:

Foto: Divulgação/Codesal

Foto: Divulgação/Codesal

Foto: Divulgação/Codesal

