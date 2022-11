Estudantes baianos marcam presença no 2º dia de provas do Enem 2022

Foto: Lucas Sales/IBahia

Mais de 200 mil estudantes de toda a Bahia foram até as escolas neste domingo (20) para realizar o segundo dia do Exame do Ensino Médio (Enem) 2022. As provas trouxeram questões sobre matemática e ciências da natureza (biologia, física e química).

Em Salvador, estudantes que compareceram ao exame no colégio Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, encararam chuva na fila durante a espera da abertura dos portões. A unidade de ensino concentra um dos maiores números de candidatos na capital baiana.

Outras unidades de ensino que concentra grande número de inscritos são o Colégio Estadual Modelo Luís Eduardo Magalhães, localizado na San Martins, o Colégio Estadual Luís Viana Filho, em Brotas e o campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA), PAF III, na Federação.

A estudante Sara da Silva, de 22 anos, estava no Colégio Estadual Duque de Caxias para participar do segundo dia de prova. Ela quer fazer pedagogia e está fazendo o ENEM para tentar uma bolsa de estudos integral. “Tive dificuldades por causa do trabalho mas consegui me preparar e achei a prova tranquila”, conta Sara sobre o período de preparação para a prova.

Foto: Lucas Sales/IBahia

No geral, os estudantes acharam o ENEM 2022 tranquilo, apesar de que a interdisciplinaridade das questões confundiu alguns participantes. “Eu me sai bem mas achei um pouco confuso colocar um assunto dentro do outro, [acabou] formulando questões difíceis de entender”, disse Samuel Vieira, de 21 anos.

À direita, o estudante Samuel Vieira, de 21 anos | Foto: Lucas Sales/ IBahia

Para Sara, a prova poderia ter tido mais questões sobre a pandemia e a amplitude do tema da redação também foi um ponto negativo. “Para quem sabia simplificar, colocar apenas um povo, conseguiu fazer mas foi muito amplo. O tema não foi difícil mas algumas pessoas não estavam por dentro do assunto”, diz ela.

Entretanto, é consenso que a prova não estava difícil, só abarcava muitos conteúdos. “Achei que foi uma prova muito interpretativa, só estava muito carregada. Mas se você souber separar as questões direitinho, é possível fazer uma boa prova”, afirma Carolina Santiago, de 17 anos, que está fazendo a prova pela segunda vez.

Estudante Carolina Santiago, de 17 anos | Foto: Lucas Sales/ IBahia

Vale relembrar que o primeiro dia do Enem foi realizado no domingo passado, dia 13. As provas foram de linguagens e ciências humanas e os estudantes precisaram responder questões sobre Rayssa Leal, a skatista brasileira campeã olímpica, música de Vander Lee, carnaval, redes sociais e não reconhecimento do resultado eleitoral.

Além da redação com o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Em 2022, a Bahia registrou 258.861 inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Portal Nacional da Educação (PNE).

