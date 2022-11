Estudantes baianos relatam tensão ao fazer Enem pela 1ª vez

Foto: Lucas Salles / iBahia

O Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) abre inúmeras portas para estudantes de todo o país que almejam cursar uma universidade pública ou receber bons descontos em faculdades particulares. Neste domingo (20), candidatos baianos foram até escolas em todo o estado para realizar provas de Matemática, e ciências da natureza (biologia, química e física).

Muitos desses candidatos fizeram as provas pela 1ª vez. É o caso de Samuel Vieira, de 21 anos, que pretende cursar direito. Ele estava morando na Suiça há dois anos, retornou ao país de origem em abril e agora quer tirar uma boa pontuação no exame para enfim conquistar sua vaga na universidade.

“Estudei bem pouquinho, mas tô confiante. Sou muito tranquilo com humanas, exatas nem tanto. Me saí bem na semana passada. Achei complicada a questão da interdisciplinalidades do Enem, de colocar um assunto e elaborar a questão com interpretação. As questões de geografias eu achei difícieis, mas no mais foi tranquilo”.

Para Raquel da Silva, de 17 anos, que também faz a prova pela primeira vez, foi um grande quebra cabeça. “Quero cursar direito, achei interessante as provas, a quantidade de textos que tinha na prova […] eu me preparei muito para a de exatas, eu gosto de matemática. Vamos ver no que vai dar”.

Nicolas Oliveira, de 18 anos, garante que foi bem na primeira prova, mas pondera o nervosismo para o último dia de exame. “Achei a prova tranquila, mas os textos foram enormes. O tema da redação eu achei ok, odiei que não teve história direito. Não estou tão nervoso para hoje”.

Enem 2022

O primeiro dia do Enem foi realizado no domingo passado, dia 13. As provas foram de linguagens e ciências humanas e os estudantes precisaram responder questões sobre Rayssa Leal, a skatista brasileira campeã olímpica, música de Vander Lee, carnaval, redes sociais e não reconhecimento do resultado eleitoral.

Além da redação com o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Em 2022, a Bahia registrou 258.861 inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Portal Nacional da Educação (PNE).

