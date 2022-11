Estudantes de escolas públicas de Penedo assistem filmes no Circuito Penedo de Cinema

Atividade extra-classe é, para a maioria de alunos e alunas, a primeira experiência numa sala de cinema

Secom PMP

Crianças e adolescentes acostumados com vídeos no celular, no computador ou na televisão estão conhecendo o prazer de assistir filmes na tela do cinema.

A experiência proporcionada pelo Circuito Penedo de Cinema abre as portas do antigo Cine São Francisco, reformado e modernizado para funcionar como centro de convenções, para estudantes de escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O evento apoiado pela Prefeitura de Penedo inclui o público infanto-juvenil na programação que é toda gratuita, inclusive os filmes exibidos à noite na Praça 12 de Abril, todos de indicação livre.

Pela manhã, filmes de temática educativa ambiental ou produções que geram entretenimento e diversão entram em cartaz para estudantes, inclusive da zona rural de Penedo, com distribuição de pipoca antes das sessões.

E nos intervalos, a trupe teatral penedense Cia Flor do Sertão sobe ao palco do espaço cultural para apresentar esquetes.

A diretora da Escola Municipal Maria da Glória Pimenteira, Edileusa Moreira, ficou encantada com a oportunidade. “Quando recebemos o convite para participar, ficamos bastante felizes, principalmente as crianças”, disse a responsável pelas turmas da unidade situada na comunidade Ponta Mofina.

Maria Luiza, aluna da Escola Municipal Santa Luzia, fez questão de demostrar sua alegria em ir ao cinema pela primeira vez. “Estou muito feliz, nunca fui ao cinema e só hoje já assisti dois filmes”.

O Circuito Penedo de Cinema também está abre sua programação para escolas de outras cidades ribeirinhas.

“Também estamos recebendo estudantes de Sergipe, não só para Mostra Infantil, como também para Mostra Ambiental e demais mostras competitivas do circuito”, disse Fernando Arthur Martins, coordenador-executivo do evento que está em sua 12ª edição até o próximo dia 20.

O Circuito Penedo é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS); da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Patrocinam o evento o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), a Prefeitura de Penedo e o Sebrae Alagoas.

Texto Fagner Honorato

Fotos Fagner Honorato e divulgação