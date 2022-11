Estudantes se atrapalham no horário e perdem prova do Enem

Foto: Lucas Salles / iBahia

Diversos estudantes brasileiros se atrapalharam no horário ou com algum imprevisto e como consequência perderam de fazer a 2ª prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 aplicada neste domingo (20).

Foi o caso dos baianos Gabriel de Almeida, de 26 anos, Jacilene Nascimento, de 42 e de Yasmin da Silva, de 43. Por causa da distância, os três não conseguiram chegar a tempo e encontraram os portões do Colégio Duque de Caxias, localizado na Liberdade, em Salvador, fechados.

“Moro muito longe, tive que pegar 3 ônibus, não tem ônibus, muito triste que eu não consegui, é minha primeira vez fazendo o exame”, contou Gabriel que mora no fim de linha do bairro de Tancredo Neves. Ele chegou no local da prova 13h16.

Jacilene fez Enem pela primeira vez há 20 anos atrás. Para ela, o primeiro dia da prova, aplicada no úlitmo domingo, 13, foi bastante difícil. Principalmente elaborar a redação. “Vim para apoiar minha filha, ela veio de transporte que está caro e eu vim a pé. Só que não deu tempo. Fiz Enem 20 anos atrás. Fiz a primeira prova e foi como se tivesse feio a primeira vez, muito difícil. Infelizmente não deu tempo hoje”, relatou Jacilene.

Yasmim é técnica em enfermagem, mas almeja fazer uma graduação na área para ser melhor remunerada e também garantir novos conhecimentos. Ela mora atualmente em Cruz das Almas, se cadastrou no Enem com o endereço da mãe, moradora do bairro da Liberdade, mas se enrolou no tempo e chegou no local da prova às 13h03.

“Sou formada em técnica de enfermagem. Vim de Cruz das Almas pra cá [Liberdade], já faço estágio, mas quero fazer uma faculdade de enfermagem e me aprofundar mais na área que eu tô. Essa foi a primeira vez que eu fiz. Agora só ano que vem”, pontuou Yasmin.

Vale relembrar que o primeiro dia do Enem foi realizado no domingo passado, dia 13. As provas foram de linguagens e ciências humanas e os estudantes precisaram responder questões sobre Rayssa Leal, a skatista brasileira campeã olímpica, música de Vander Lee, carnaval, redes sociais e não reconhecimento do resultado eleitoral.

Além da redação com o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Em 2022, a Bahia registrou 258.861 inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Portal Nacional da Educação (PNE).

