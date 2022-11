Estudantes soteropolitanos lamentam perda de prova do Enem

Foto: Reprodução

Pontualmente às 13h deste domingo (13), os portões dos Pavilhões de Aulas da Federação 1, 3 e 4, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), se fecharam para o início da aplicação do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Como de costume, alguns estudantes não conseguiram chegar no horário e foram impedidos de fazer a prova.

Um deles era o adolescente Francisco Travassos, de 16 anos. O estudante não conseguiu fazer a prova por ter esquecido a carteira de identidade em casa, documento indispensável. O jovem, que pretende cursar Medicina, contou ao iBahia que iria utilizar a prova do Enem como uma maneira de se testar, e lamentou o ocorrido.

“Eu queria experimentar, porque poderia me ajudar. Eu acho que eu não tratei com o respeito que eu deveria a prova. Semana que vem eu venho, venho mais cedo, para treinar”, contou.

Já o que faltou a Breno Silva, de 21 anos, foi tempo. Ele só conseguiu chegar próximo ao horário de início da prova por morar distante do local – em Itapuã – e confundiu em qual PAF faria a prova. Ao chegar no lugar certo, não deu mais tempo de entrar.

“O segurança falou para eu vir correndo, mas não deu tempo. Agora estou frustrado”, lamentou. O jovem iria fazer o Enem com o objetivo de entrar na faculdade de Ciências Econômicas. Atualmente, ele já cursa Relações Internacionais e esse seria a terceira vez que prestaria o exame.

