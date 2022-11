Estudo revela como cabo USB foi removido do pênis de jovem

Foto: Urology Case Reports

Um caso inusitado chamou atenção de médicos do Reino Unido. Um garoto de 15 anos virou estudo após introduzir um cabo USB em seu pênis, para, segundo ele, medir o interior do órgão.

A brincadeira, no entanto, acabou rendendo ao jovem uma internação. O caso aconteceu em 2021, no Reino Unido, mas ganhou uma atualização após um estudo realizado por especialistas.

De acordo com o site de saúde e medicina Science Direct, o garoto afirmou que teria ficado curioso com as medidas de seu pênis. Já a mãe do rapaz fala que se tratou de uma brincadeira sexual.

Após uma radiografia, os médicos constataram que o cabo não só estava preso na parte interna do pênis, como também tinha feito nós e estava emaranhado na uretra.

“O paciente era um adolescente saudável e em boa forma, sem histórico de distúrbios de saúde mental. As duas pontas do fio USB estavam saindo do meato uretral externo, enquanto a parte do meio do fio permanecia dentro da uretra”, relata o estudo.

A remoção foi feita através de um corte na região entre a genitália e o ânus para que pudessem chegar ao cabo por baixo.

“Foi feita uma incisão peno-escrotal longitudinal sobre o corpo e uma dissecção cuidadosa dos tecidos mais profundos, seccionando o músculo bulboesponjoso. Ambas as extremidades do fio foram puxadas com sucesso através do meato uretral externo.”

