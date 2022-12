Etecs divulgam concorrência do Vestibulinho 2023

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), em São Paulo, divulgaram na tarde desta quarta-feira, dia 30 de novembro, a concorrência do Vestibulinho 2023/1. De acordo com os dados, o processo seletivo recebeu mais de 266 mil inscrições.

Os dados apontam também que o curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas para o Ensino Médio Integrado da Etec de Guarulhos é o curso mais concorrido desta edição do Vestibulinho, registrando 30,53 candidatos por vaga. Já o Ensino Médio com itinerário formativo em Linguagens e suas Tecnologias é o mais concorrido da Etec Doutora Ruth Cardoso, de São Vicente, com 10,48 candidatos por vaga.

Para a Etec Zona Leste, da Capital, o curso de Desenvolvimento de Sistemas é o mais disputado pela modalidade Articulação dos Ensinos Médio-Técnico e Superior (AMS), com 10,55 candidatos por vaga. Na Etec Carlos de Campos, em São Paulo, o curso com maior concorrência é o técnico em Enfermagem, com 13,90 candidatos por vaga.

Vestibulinho 2023

De acordo com o edital, a seleção dos inscritos no Vestibulinho 2023 será feita em apenas uma etapa única. A aplicação das provas será no dia 18 de dezembro, com início às 8h e duração máxima de três horas.

As provas para os candidatos ao 1º módulo dos cursos de ensino técnico serão compostas por 40 questões objetivas. Já as provas para ingresso ao 2º módulo de cursos técnicos (vagas remanescentes) e especialização técnica serão compostas por 26 questões objetivas.

Vagas e resultados

Ao todo, as Etecs estão ofertando 3.660 vagas para os cursos técnicos de Administração, Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, Guia de Turismo, Secretariado, Transações Imobiliárias, e Especialização Técnica em Gestão de Projetos.

Conforme o cronograma, a divulgação dos gabaritos oficiais será feita a partir das 15h do dia 28 de dezembro. O resultado final, com a lista de classificação geral, está previsto para o dia 10 de janeiro de 2023, com matrículas dos convocados em 1ª chamada nos dias 12 e 13 do mesmo mês.

Veja mais informações no site do Vestibulinho.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp antecipa divulgação dos locais de prova da 2ª fase do Vestibular 2023; saiba mais.