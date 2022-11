Etecs prorrogam inscrições do Vestibulinho 2023

A Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), em São Paulo, prorrogaram o período de inscrição do Vestibulinho 2023. Com a prorrogação, os interessados poderão se inscrever até as 15h do dia 23 de novembro, próxima quarta-feira.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas via Internet, por meio do site do Vestibulinho. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 33, até o último dia de inscrição.

Os estudantes de baixa renda puderam solicitar a redução de 50% do valor integral da taxa de inscrição e as Etecs já publicaram a lista de candidatos beneficiados. Acesse aqui.

Provas do Vestibulinho

O Vestibulinho 2023 contará com apenas uma única etapa. De acordo com o cronograma, as provas do Vestibulinho 2023 serão aplicadas no dia 18 de dezembro. A aplicação terá início às 8h e duração máxima de três horas.

As provas para os candidatos ao 1º módulo dos cursos de ensino técnico serão compostas por 40 questões objetivas. Já as provas para ingresso ao 2º módulo de cursos técnicos (vagas remanescentes) e especialização técnica serão compostas por 26 questões objetivas.

Ainda conforme o edital, as Etecs estão ofertando 3.660 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. As vagas são para os cursos técnicos de Administração, Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, Guia de Turismo, Secretariado, Transações Imobiliárias, e Especialização Técnica em Gestão de Projetos.

De acordo com o cronograma, as ETECS devem publicar os gabaritos oficiais a partir das 15h do dia 28 de dezembro. O resultado final, com a lista de classificação geral, será publicado no dia 10 de janeiro de 2023, com matrículas dos convocados em 1ª chamada nos dias 12 e 13 do mesmo mês.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações.

