A EuroFarma é uma empresa multinacional de origem brasileira que atua no setor da saúde. A companhia foi fundada com o propósito de levar qualidade de vida à população. Por isso, novas vagas de trabalho foram divulgadas. Confira, a seguir.

EuroFarma tem novos EMPREGOS pelo país

Levando seus serviços em mais de 20 países, a EuroFarma busca expandir as suas atividades e continuar líder em seu segmento. A companhia produz e comercializa medicamentos que promovem acesso à saúde para a população, lado a lado a um preço justo.

Sua fundação aconteceu em 1972 e desde então, houve uma grande mudança em vários segmentos, exceto a dedicação em se fazer presente na vida de seus clientes, através de um ótimo atendimento e produtos de qualidade. Por trás de toda essa excelência apresentada em serviço, a EuroFarma atua com uma equipe de profissionais qualificados e apaixonados pelo que fazem. Neste momento, a contratante busca novos funcionários. Confira os cargos disponibilizados.

Analista de Documentação Técnica Sênior – São Paulo;

Consultor de Recursos Humanos – São Paulo;

Analista de Relações com Clientes – São Paulo;

Estágio no Setor de Tesouraria – São Paulo;

Analista de Desenvolvimento de Métodos Analíticos – São Paulo;

Gerente de Comunicação Corporativa – São Paulo;

Estágio Administrativo – São Paulo;

Assistente de Coordenação Pedagógica – São Paulo;

Operador de Máquina de Produção – São Paulo;

Propagandista Vendedor – Minas Gerais.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, é só seguir as instruções descritas no site 123 empregos e encaminhar um currículo para o análise da empresa.

