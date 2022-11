Evento reúne feira de franquias com mais de 100 empresas em shopping de Salvador

Foto: Divulgação

Quem deseja abrir o próprio negócio ou diversificar investimentos tem uma oportunidade de ficar por dentro do mundo das franquias, até sábado (19), no Shopping Bela Vista. O estacionamento do centro de compras recebe a “Feira da Franquia”, evento que reúne mais de 100 negócios de diversos nichos.

O organizador da feira, Árvid Auras, explica um pouco mais sobre o evento.

“A gente leva uma centena de oportunidades de negócios, a gente cria um ambiente com franquias do Brasil inteiro de seguimentos diversos, de valores de investimentos diversos, então a gente consegue trazer oportunidade para esse público que está vindo para o evento, querendo investir e empreender. Normalmente, são pessoas que querem ter o primeiro negócio ou pessoas que já tem investimento em franquias e estão buscando uma diversificação de negócios”, explica.

Além das oportunidades de negócios, o evento vai trazer palestras especiais para quem quer empreender.

“A gente tem palestrantes muito qualificados e experientes do Brasil inteiro. Vamos ter palestras com o pessoal do BNB, a gerência comercial da Bahia também vai estar palestrando sobre as oportunidades de crédito com o BNB, e além disso a gente vai ter outras palestras específicas, como por exemplo, franquias de alimentação. A gente vai ter consultor das holdings do Brasil, palestras como franquias de estética e beleza, os temas são bem variados”, conta.

O organizador da feira da franquia dá algumas dicas para quem pretende empreender no mercado de Salvador.

“O pós pandemia trouxa uma demanda nova que sao as franquias de estética e de bem-estar, acho que o pessoal ficou dois anos sem cuidado de estético, muito preocupado como a saúde, então, isso bem um boom nesse mercado. O mercado de Salvador é uma referência em todo o Nordeste, estamos interessadas em trazer e montar negócios aqui na Bahia”.

A feira da franquia acontece até este sábado, sempre das duas da tarde às oito da noite, no shopping Bela Vista. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e custa R$40 a inteira e R$20 a meia. A programação completa está disponível no site feiradafranquia.com.br.

