Evento reúne lideranças para discutir economia da Bahia

Foto: Divulgação

A Federação das Indústrias da Bahia vai sediar, no dia 21 de novembro, a 4ª edição do projeto Avança Bahia, promovido pela Amcham Salvador. Considerado um grande movimento em prol da geração de competitividade e do desenvolvimento econômico do estado, o evento terá a participação de especialistas renomados dos setores da mineração, agronegócios e energia, os três maiores pilares do PIB baiano.

Com o propósito de inovar, gerar conexão e antecipar desafios, a abertura do fórum será conduzida pela cônsul para assuntos políticos e econômicos dos Estados Unidos para o Brasil, Sofia Khilji.

A conferência ainda contará com a presença do vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, Guilherme Moura; a COO do Franciosi Agro, Ana Paula Franciosi; o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Antônio Carlos Tramm; o vice presidente de operações Brazil & Argentina da JMC Yamana Gold, Sandro Magalhães; o diretor de operações e desenvolvimento da Bahia Mineração, Gustavo Cota; o CEO da Ero Brasil Caraíba, Marcos Graciano; o diretor técnico da Associação Brasileira de Energia Eólica e o Superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado da Bahia, Paulo Guimarães.