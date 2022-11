Evento une tecnologias e cirurgias robóticas ao vivo em Salvador

Foto: Valter Andrade

Um encontro de profissionais da área de saúde irá reunir novas tecnologias para o setor, com direito a transmissão ao vivo de duas cirurgias robóticas, em Salvador, nos dias 2 e 3 de dezembro. Batizado de Robotic Surgery Experience Bahia, o evento será realizado no Hotel Deville Salvador, em Itapuã.

Segundo a organização, o encontro deve ter 300 participantes e mais de 30 palestrantes nacionais e internacionais para debater o tema e seus benefícios. Outras grandes atrações do evento serão os modelos de simuladores robóticos que, por intermédio dos expositores presentes, poderão ser conhecidos e testados pelos participantes.

O evento é um encontro de caráter multidisciplinar que tem como objetivo reunir informações profundas sobre cirurgia robótica e minimamente invasiva com focos nas áreas de urologia, ginecologia, endometriose profunda, coloproctologia, cirurgia oncológica e cirurgia geral.

O propósito do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica (IBCR) ao idealizar e organizar o evento é congregar autoridades de todo o Brasil para discutir questões importantes sobre a cirurgia assistida por robô, desde o momento da implantação de um programa robótico, passando por seus custos e reais benefícios, até os aspectos específicos de cada especialidade que utiliza a tecnologia.

De acordo com o coloproctologista Ramon Mendes, que é coordenador do evento, a segunda edição do encontro foi formatada com todo cuidado para fomentar discussões e atualizações relevantes sobre a modalidade cirúrgica que mais cresce no mundo.

“Contamos com a presença de cirurgiões robóticos experientes, mas também daqueles que pretendem iniciar ou já estão em processo de habilitação e certificação em cirurgia robótica. Estudantes também serão bem-vindos, afinal a cirurgia robótica aponta para o futuro da medicina”, declarou.

Para o urologista coordenador do Instituto, Nilo Jorge Leão, o Robotic Surgery Experience Bahia representa um marco por colocar a medicina baiana em destaque nacional e internacional.

“Conseguimos mostrar ao mundo não somente que em nosso estado exercemos uma medicina de altíssimo nível e altíssima qualidade, como também agregamos especialistas de diversas áreas, de vários estados brasileiros e de outros países, a exemplo do renomado urologista e cirurgião robótico americano Monish Aron. A transmissão de cirurgias ao vivo diretamente para os participantes do encontro e através do canal do IBCR no YouTube é também motivo de muita alegria e satisfação para nós, pois coroa este momento de grande expansão da cirurgia robótica na Bahia e no Brasil ”, pontuou.

Fundado há três anos, o Instituto Baiano de Cirurgia Robótica (IBCR) congrega especialistas das áreas de urologia, coloproctologia, cirurgia ginecológica, cirurgia torácica, cirurgia pediátrica e oncológica. Juntos, eles já realizaram mais de mil cirurgias robóticas no estado, que atualmente conta com quatro plataformas robóticas. Além de cirurgias, o IBCR oferece proctorias voltadas para a qualificação, orientação e suporte de médicos interessados em operar com o auxílio do robô.

Redução do tempo de internação e do risco de sangramento e complicações, maior precisão dos movimentos do cirurgião e redução de sequelas para o paciente são alguns dos benefícios da cirurgia robótica.

A tecnologia agrega uma série de recursos que incluem: visualização em três dimensões (3D), ampliação da imagem do campo cirúrgico em alta definição e filtragem de tremores das mãos do cirurgião. Outras informações estão disponíveis no site.

