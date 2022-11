Ex-A Fazenda dá nota 7 para sexo com ex-marido de Jojo Todynho

Foto: Reprodução/ Instagram

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, negou o envolvimento com a ex-A Fazenda Liziane Gutierrez. Porém, a influenciadora digital não fez rodeios e confirmou que ficou com o militar após serem flagrados em clima de intimidade no Rio de Janeiro.

Em sua participação no podcast Chupim da Metropolitana, Liziane demonstrou irritação com a forma como Lucas falou sobre o affair. Na entrevista, a ex-A Fazenda avaliou o desempenho do rapaz: “Foi bom. Nota sete”.

Segundo Lizi, Lucas descumpriu um acordo feito entre eles dois na noite do flagra em uma boate do Rio de Janeiro. “Quando a gente acordou, eu falei: ‘Não fala nada, que eu não vou falar nada. Eu postei uma foto, e ele postou uma foto. A mídia inteira me procurou, só que ele não cumpriu com a parte dele. Eu fiquei irritada”, desabafou.

A influenciadora revelou que foi procurada por Lucas para se defender da situação. “Primeiro ele foi e falou: ‘Eu não fiquei com ela’. Amor, olha só, eu entendo a situação dele, ele não sabe lidar com mídia. Eu até dei um desconto, continuei quieta, e falei com ele: ‘Lucas, não foi isso que a gente combinou’”.

Liziane ainda afirmou que não se considera o pivô da separação de Jojo e Lucas. “Eu acho que já estava solteiro, ele falou que estava. Porque eu nunca ficaria na vida com um boy casado. A gente começou a se falar pelo Instagram, marcamos de ir em um show. (…) Nunca mais pego de novo”.

