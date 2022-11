Ex-BBB Arthur Picoli faz Pix de R$ 20 mil por engano

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ex-BBB Arthur Picoli fez uma transferência via Pix de R$ 20 mil por engano enquanto estava bêbado. Na noite de segunda-feira (14), o ex-atleta compartilhou o print do comprovante da transação bancária no Twitter e disse que, após a situação, vai parar de beber.

“Parei de beber! Para que eu fui fazer um pix de 20 mil reais às 4:17 da manhã kakakakaka”, escreveu Arthur no Twitter.

Nos comentários, seguidores do ex-BBB brincaram com a situação e disseram que vão mandar os dados bancários para o ex-atleta, para caso ocorra novamente uma confusão como essa.

“Pensando aqui num jeito de te mandar a minha chave PIX. Vai que você tem um momento de extrema generosidade, né?”, escreveu um seguidor.

