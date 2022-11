Ex de Jojo é flagrado em clima de romance com ex-A Fazenda

Foto: Reprodução / Instagram

Lucas Souza já fez a fila andar em menos de uma semana desde a confirmação do fim do casamento com Jojo Todynho. O militar foi visto em clima de romance na madrugada desta quarta-feira (2) com a ex-A Fazenda Liziane Gutierrez.

Os registros, divulgados pelo perfil Gossip do Dia foram feitos durante um evento no Rio de Janeiro. No vídeo, é possível ver os dois andando de mãos dadas pelo espaço.

Após o suposto affair se tornar público, Lucas compartilhou uma indireta nas redes sociais. “Deixa eu falar um negócio para vocês: ‘Eu estou solteiro, né? Eu, santinho, levei um pé na bunda. Então foda-se. Se for para notificar qual mulher que eu estou ficando, vocês vão ter trabalho, porque é muita mulher. A lista tá grande. Agora, eu estou solteiro, então eu faço da minha vida o que eu quiser, eu fico com quem eu quiser e se for para notificar vocês vão ter trabalho”.

Lucas ainda negou ter ficado com Liziane, afirmando que a influenciadora digital é sua amiga e que não está ficando com ninguém por agora.

“Ela é minha amiga. Eu conversei com ela, a gente já tava conversando pelo Instagram. Não tem nada. A gente estava junto lá, em determinado momento eu peguei na mão dela para sair da muvuca do povo porque o pessoal tava muito em cima. Foi só isso. Não estou ficando com ninguém sério e não fiquei com ela também.”

