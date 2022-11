Ex-galã de Malhação entra para site de conteúdo adulto

Foto: Reprodução/ Instagram

A plataforma de conteúdo adulto OnlyFans ganhou um rosto conhecido do telespectador brasileiro, o ex-ator de Malhação Bernardo Velasco, de 36 anos.

Em suas redes sociais, o rapaz, que participou da 19ª temporada da novela global, anunciou a entrada na plataforma. De acordo com o “Gay Blog”, o perfil de Velasco no OnlyFans já conta com cinco fotos. “Bem-vindo ao meu mundo”, escreveu ele.

Foto: Reprodução/ Instagram

Para ter acesso ao conteúdo +18 do ator é necessário desembolsar aproximadamente R$ 100.

Longe das telinhas desde a participação em “Jezabel”, da Record, em 2019, Velasco já teve passagens pelas tramas “Os Dez Mnadamentos”, “A Terra Prometida” e “Pecado Mortal”.

O ator também participou do reality show ‘Dancing Brasil’, comandado por Xuxa na emissora paulista. Velasco foi namorado de Pérola Faria entre 2015 e 2017.

