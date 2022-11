Ex-jornalista da Globo narra ‘noite desesperadora’ na Copa

Foto: Reprodução / Instagram

A ex-jornalista da Globo Domitila Becker publicou nas redes sociais um vídeo no qual narra uma experiência que classificou como desesperadora na Copa do Mundo do Catar. No conteúdo, a jornalista revelou momentos de desespero na torcida do Irã, durante a cobertura da partida que garantiu a classificação dos Estados Unidos para as oitavas de final do Mundial.

Domitila disse ter sido perseguida e garantiu estar com “medo real pelas mulheres que estão protestando pela vida e pela família delas”.

Que noite desesperadora. “Não podemos misturar futebol com política”, eles dizem. Fala isso na cara de uma mulher que não consegue parar de tremer depois de ter sido cercada e agredida por um bando de “torcedores”. Fala isso para um pai que não pode segurar as lágrimas ao explicar como os filhos de 6 e 9 anos foram ameaçados dentro de um estádio. Fala, se você conseguir achar uma torcedora iraniana que não está com medo de ser morta – escreveu a jornalista na legenda do vídeo publicado em seu Instagram.

A jornalista inicia o vídeo explicando que foi para a torcida do Irã entrevistar mulheres, mas que a maioria das pessoas que ela tentava contato tinham medo de falar ou de ser filmadas. Ela contou que foi perseguida e que tiraram fotos dela e do seu crachá.

“Foi uma situação bem tensa. Eu entrei na torcida para entrevistar as mulheres, para ver como as iranianas torciam, como estava a situação no Irã. E aí, as pessoas na torcida começaram a me perseguir, começaram a tirar foto minha, das pessoas que eu estava conversando, do meu crachá. E aí as mulheres não queriam falar comigo”, explicou, com os olhos com lágrimas.

Domitila revelou que boa parte dos irianos que estão no Catar “são enviadas do governo, para fiscalizar o que está sendo dito”. A jornalista também registrou uma mulher sendo agredida e um casal agredindo crianças.

“A maioria das pessoas aqui são enviadas do governo iraniano, para fiscalizar o que está sendo dito. Alguns torcedores fazem barulho com as “vuvuzelas”, para impossibilitar qualquer tipo de conversa, ou manifestação política que não seja a que eles acreditam. Eu estou com medo real por essas mulheres que estão aqui protestando pela vida delas e pela família delas”.

