Ex-marido de Jojo Todynho revela motivo do término com a cantora

Lucas Souza abriu o coração na 1ª entrevista após o término com a cantor Jojo Todynho. O oficial do exército, de 22 anos, desabafou sobre a relação com a cantora e o quanto o fim do conturbado do casamento lhe fez mal.

“Minhas metas eram ter filhos, fazer viagens juntos, então estou recalculando a rota. Acho que eu deveria ter pensado mais no que tinha acontecido. Até eu me ligar nisso, postava muita besteira, porque não sabia da repercussão que isso podia gerar. Polêmicas constantes e exposição exagerada desgastaram [a relação]. Acho que eu fiz burrada em abrir o meu Instagram. Eu deveria ter me afastado de tudo isso”, disse ele ao Domingo Espetacular, da Record TV. O bate papo foi exibido no domingo (6).

“Sou uma pessoa muito imediatista, tomo uma atitude que eu sei que posso fazer errado. Fiquei triste, porque não estava esperando, estava querendo consertar algumas coisas e mudar”.

Jojo e Lucas estavam juntos desde o fim do ano passado. Os dois se casaram em janeiro deste ano e deram sinais de desgaste no dia 8 de outubro. O anúncio oficial da separação foi feita no fim do último mês.

