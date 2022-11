Ex-maridos, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães trocam selinho

Foto: Reprodução / YouTube

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães trocaram um selinho na segunda-feira (14), durante participação do humorista no Podcast, apressentado por Lucas e pela influenciadora Camila Loures. O ex-casal se separou recentemente, após mais de 13 anos de relacionamento.

Ao final de quase três horas de conversa, os dois choraram ao falar sobre o casamento e o fim dele. “Uma coisa que eu queria comprar e o dinheiro não compra? Uma máquina do tempo para voltar e não te machucar em coisas que você não merecia, que eram feridas minhas, e fiz parecer que eram culpa sua.”, começou Carlinhos ao responder a última pergunta, feita por Lucas.

“Apagar coisas que eu fiz que te fizeram perder admiração ou confiança de pessoas, te fizeram perder o interessa na humanidade, de achar que todos poderiam estar fazendo algo errado. Seu coração é um dos mais bonitos que já vi na minha vida. Quando te conheci eu sempre disse ‘Lucas, vamos vencer juntos”, era meio que uma obrigação. E muitas vezes essa ambição se tornava maior do que o amor que sentíamos um pelo outro.”, completou.

Carlinhos seguiu pedindo desculpas ao ex-companheiro e afirmou que se “corrompeu”, mas que Lucas seguiu sem se vender. “Que você não deixe que ninguém tire sua inocência, seu jeito de menino, seus sonhos, porque isso é genuíno seu. Você tem uma coisa que o dinheiro não compra, que é transitar nesse meio sem se corromper. Muitas vezes eu me corrompi, mas você conseguiu se manter sem se vender”, disse, fazendo o apresentador chorar.

Lucas fez questão de responder, e continuou emocionado ao falar do ex. “O Carlinhos foi a pessoa que sempre me impulsionou a ser uma pessoa melhor. Eu nunca vou o destruir, nem ele a mim. Você, Carlinhos, é a pessoa que eu mais amo na vida, e você me fez entender que todas as vezes que eu perdia, eu ganhava também. Me fez entender que nesse mundo, por mais que a gente tenha que ter malicia e sabedoria, você me dizia para eu não me perder. Você sempre falou ‘tudo o que eu já sofri, não vou deixar você sofrer’.”

