Ex-peão de ‘A Fazenda’, fala sobre nudes na web: ‘Fiquei mal’

Foto: Reprodução / Redes sociais

Os fãs pediram para que Vini Buttel, ex-peão de ‘A Fazenda 14’, abrisse uma conta na plataforma adulta Privacy, mas a solicitação não foi aceita. O influenciador fitness explicou detalhes do assunto no domingo (20) através das suas redes sociais.

Na época em que estava confinado no reality show rural, Vini teve um nude seu vazado e fez sucesso entre os internautas.

“Rapaz, levo jeito para essas coisas não. Já vazaram umas paradas minhas aí e eu fiquei mal para cacet*. Imagina uma coisa dessas?”, disse o também ex-“De Férias com Ex”.

Ná época em que o vídeo tomou conta da web, a assessoria de imprensa do ex-peão, comentou que uma ex-namorada de Vini tinha diversas imagens “proibidas” do rapaz e que ele tinha medo de que ela vazasse enquanto ele estivesse no confinamento.

