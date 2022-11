Ex-sogra de Jojo Todynho posta indireta: ‘Deus já te livrou’

Foto: Reprodução / Instagram

A ex-sogra de Jojo Todynho usou as redes sociais para soltar uma indireta para a cantora. No Instagram, Marcia Antocevic escreveu: “Não insista naquilo que Deus já te livrou”. O post recebeu cerca de 95 curtidas. Quem também deu ‘like’ na publicação foi o ex da campeã de ‘A Fazenda 12’, Lucas Souza.

Vale relembrar que Márcia já chegou a pedir um neto ao ex-casal. “Orgulho de ter uma nora como essa. Já estou esperando os netinhos. Agradeço a Deus por ter você na vida do meu filho. Uma mulher guerreira ao lado dele”, escreveu ela em algumas publicações passadas.

Jojo e Lucas se casaram em janeiro deste ano, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Os dois estavam juntos desde 2020.

