Expectativa de vida dos baianos sobe, diz IBGE

A expectativa média de vida dos baianos nascidos em 2021 subiu dois meses e 15 dias em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (25). A média era 74 anos, 7 meses e 6 dias e chegou a 74,6 anos.

Apesar do aumento, a expectativa de vida dos baianos ao nascer é a 9º mais baixa do país e segue menor que a média nacional, que é de 77 anos.

As informações são das Tábuas Completas de Mortalidade de 2021, que apresentam, para o Brasil, as expectativas de vida às idades exatas até os 80 anos e são usadas como um dos parâmetros do fator previdenciário, no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social.

As Tábuas de Mortalidade são um cálculo resultado de uma projeção da mortalidade que tem como pontos de partida dados do Censo Demográfico 2010, informações sobre os registros de óbitos e o conhecimento acerca da transição demográfica e epidemiológica da população brasileira.

Elas não incorporam os efeitos da pandemia de COVID-19, iniciada em 2020 e ainda em curso, mesmo que com menor efeito no número de mortes em 2022, quando comparado com os dois anos anteriores. Um novo conjunto de Tábuas de Mortalidade será elaborado após a publicação dos resultados do Censo Demográfico 2022.

Para os homens baianos, a expectativa de vida ao nascer passou de 69,9 anos em 2020 (69 anos, 10 meses e 24 dias) para 70,1 anos em 2021 (70 anos, 1 mês e 6 dias), com um ganho de cera de 2 meses nesse período (2 meses e 9 dias).

Já as mulheres baianas nascidas em 2021 tinham a expectativa de viver quase 80 anos: 79,3 anos (79 anos, 3 meses e 18 dias), 2 meses e meio (15 dias) a mais do que as nascidas em 2020, quando a expectativa de vida feminina era de 79,1 anos.

Assim, uma menina nascida em 2021 na Bahia tinha a expectativa de viver pouco mais de nove anos a mais que um menino nascido no mesmo ano: mais 9 anos, 3 meses e 18 dias.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.