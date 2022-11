Expedição Científica do Baixo São Francisco é exemplo para o mundo

Trabalho em conjuntos com os municípios viabiliza acesso da população a serviços

Sessenta e seis pesquisadores trabalhando em 35 áreas distintas entre a foz do Rio São Francisco e a Usina Hidrelétrica de Xingó, localizada em Piranhas-AL. O esforço conjunto liderado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) chega a sua quinta edição em 2022 como o maior do Brasil e inspira outros países a copiá-lo.

A importância da Expedição Científica do Baixo São Francisco foi destacada em Penedo, durante a recepção aos expedicionários na noite desta terça-feira, 09.

O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), Maciel Oliveira, expôs os trabalhos da expedição durante recente Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste e dos Países de Língua Portuguesa, com receptividade de Portugal e Cabo Verde.

A perspectiva é apresentar a Expedição Científica do Baixo São Francisco em Portugal no próximo simpósio, em 2024.

O coordenador-geral dos estudos, Professor Emerson Soares (Ufal), informou sobre as articulações para realização de ações semelhantes no Rio Paraguai, curso que nasce no Pantanal brasileiro e se estende até Paraguai, Argentina e Bolívia.

Dentro do território nacional, a expedição que percorre as margens do Velho Chico entre Alagoas e Sergipe deverá ser replicada na Bacia do Paranapanema (entre São Paulo e Paraná) e também nas demais sub-divisões do Rio da Unidade Nacional, o Alto e o Submédio São Francisco.

Vice-reitora da Ufal e participante ativa da missão científica, Eliane Cavalcanti, frisou que a expedição abre as portas da universidade e de outras instituições para os municípios, contato direto que permite a troca de conhecimentos acadêmicos com a sabedoria popular.

“O que estamos fazendo no Rio São Francisco é exemplo para o mundo”, afirmou Émerson Soares, destacando ainda as parcerias com os municípios para a realização das atividades e o apoio imprescindível aos expedicionários, agradecendo à Prefeitura de Penedo pela receptividade.

Acompanhado por Secretários Municipais, o Prefeito Ronaldo Lopes recebeu os pesquisadores assim que desembarcaram no porto das balsas, no final da tarde desta terça, 08. O grupo de capoeira Mandingueiro de Penedo animou a recepção aos estudiosos e participantes da expedição que retomaram os trabalhos de campo nesta quarta-feira, 09.

