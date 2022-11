Expedição Científica do Rio São Francisco desembarca em Penedo nesta terça-feira, 08

Oceanário/planetário aberto para estudantes da Semed e serviços gratuitos de saúde para a população

Secom PMP

A quinta Expedição Científica do Baixo São Francisco chega a Penedo no final da tarde desta terça-feira, 08, quando as embarcações que transportam os grupos com 66 pesquisadores atracarão no porto das balsas.

A chegada está prevista para as 16h30, com recepção da Prefeitura de Penedo aos cientistas liderados pela Universidade Federal de Alagoas no trabalho que também desenvolve ações em terra firme.

A parceria da expedição com a gestão Ronaldo Lopes envolve a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) e Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM).

Após o pernoite em Penedo, as atividades de campo começam na manhã de quarta-feira, 09, no 3º Centro de Saúde (antigo Sesp), onde homens com idade acima de 40 anos e mulheres acima de 25 anos de idade terão exames e consultas gratuitas com especialistas em saúde masculina e feminina.

Já estudantes de dez escolas da rede pública municipal irão ganhar uma atividade extra-classe inesquecível: o oceanário/planetário cedido pelo Sesc do Distrito Federal. A visitação dos alunos e alunas começa a partir das 8h30 no ginásio do Complexo Esportivo e Educacional Governador Moacir Andrade, onde o equipamento será instalado.

As Expedições Científicas do Baixo São Francisco são uma realização da Ufal, por meio do investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), Codevasf, Semarh-AL e Fapeal; com apoio da Fundepes, Agência Peixe Vivo, Tanto Expresso, ICMBio, Emater-AL, Hanna Instruments, Colgate, Rotary Club Arapiraca, Grupo Coringa, Andrade Distribuidor LTDA e das instituições de ensino de nível superior UFRPE, UFBA, Unir, UFPB, UFS, INPI, UEFS e do IEAPM.