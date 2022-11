Expo Pretas Colabore é adiado por causa da chuva em Salvador

A 1ª Edição da Expo Pretas Colabore, que seria realizada neste sábado (26), em Salvador, foi adiada por causa da previsão de chuvas fortes para a cidade no fim de semana. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta sexta-feira (25).

De acordo com a prefeitura, o evento será realizado em uma nova data, que será divulgada em breve. A exposição deve seguir no Espaço Colabore, no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, e terá a participação de 20 afroempreendedoras.

