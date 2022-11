Fã de Gal Costa, que viralizou ao pedir autógrafos em 13 discos, lamenta morte

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O empresário Ezequiel Bezerra, fã de Gal Costa que viralizou ao pedir que cantora autografasse 13 discos, emocionou a web ao desabafar sobre a morte da cantora.

Nos vídeos, publicados no Instagram, em julho deste ano, o rapaz aparece entregando boa parte da discografia da artista em vinil para que ela autografasse e a reação da cantora assinando as capas dos discos viralizou na web.

Em publicação no perfil do Instagram, Ezequiel lamentou o falecimento da cantora e republicou a foto do encontro com ela.

“Tive o prazer de conhecer essa artista incrível e dona de uma voz inconfundível, conhecê-la foi está diante da realização de um sonho, estou de coração partido em choque e sem acreditar, parece um pesadelo do qual não consigo acordar! essa vez doeu demais, amanhã será jamais.

Saudades eternas @galcosta”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas mandaram mensagens para o cantor e falaram sobre a dor de perder um ícone da música brasileira.

“Todos nós fãs da @galcosta estamos sofrendo muito. A voz dela era uma bússola que me guiava por toda vida”, escreveu um usuário. “Só lembrei de você, só quem é fã de alguém sabe do seu sentimento nesse momento!”, disse outro.

Veja a publicação:

