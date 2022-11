Faça CNH de graça com essa dica incrível

Logo que o adolescente faz 18 anos, o sonho é fazer a Carteira de Habilitação, mesmo que não tenha um carro para dirigir. Além disso, pode ser o diferencial para entrar naquele emprego tão sonhado. Por isso, hoje, nós vamos indicar como fazer a CNH de graça, dando uma dica incrível.

Obter a CNH de graça já faz parte da realidade de algumas pessoas no Brasil, em alguns estados. São poucas as vagas existentes e, desta forma, é preciso estar sempre buscando informações sobre o momento em que as vagas para inscrição irão abrir. Continue lendo o artigo e veja como.

Quais são as pessoas que tem possibilidade de conseguir a CNH de graça?

Esta forma de obtenção é chamada de CNH social e está voltada para pessoas de baixa renda que, pelas condições normais, não conseguiriam ter este documento. Assim, é preciso atender a pelo menos 1 dos requisitos a seguir:

Primeiramente, possuir entre 18 e 25 anos;

Possuir inscrição no CadÚnico;

Saber ler e escrever;

Ter completado o Ensino Médio, e ter cursado em escola pública;

Fazer parte do programa Auxílio Brasil;

Possuir renda mensal de até 2 salários mínimos;

Apresentar alguma deficiência;

Enfim, estar sem emprego a mais de 1 ano.

Quais são os estados brasileiros que oferecem a CNH social?

O órgão que administra a CNH social, é o DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) e em cada estado brasileiro, é preciso optar por efetivar o programa. Por isso que não são todos os estados brasileiros que oferecem este programa social, com isenção total ou parcial do pagamento das taxas incidentes.

Os estados que oferecem a obtenção da CNH Social são:

Acre,

Mato Grosso do Sul,

Espírito Santo,

São Paulo,

Minas Gerais,

Rio Grande do Norte,

Roraima,

Tocantins,

Pernambuco,

Ceará,

Piauí,

Amazonas,

Mato Grosso,

Pará,

Paraná

Santa Catarina.

Como fazer para se inscrever na obtenção da CNH social?

Como cada estado possui sua própria regulamentação, é preciso consultar quais os documentos você precisa para dar entrada no processo. Geralmente é necessário apresentar os seguintes documentos:

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Documento que comprove 1 dos requisitos apresentados neste artigo.

Sendo assim, faça busca no site do DETRAN de seu estado e procure o local onde se realiza a inscrição para o programa, inserindo também a cópia dos documentos solicitados. Aguarde pela resposta, pois o programa possui muitos inscritos e a quantidade de vagas possui limitação.

Existe outro órgão que oferece o programa CNH de graça?

Sim. O SEST/SENAT, também oferece o programa da CNH Social. E assim, fornece formação e emissão de CNH social, na categoria B (para carros).

Para tanto, é preciso comprovar renda individual no limite de 3 salários mínimos, além de comprovar idade entre 18 e 27 anos.

Existe um processo seletivo pois são muitas as inscrições, mas todas as informações ficam no site da instituição. Ainda, você pode tirar dúvidas, ligando para 0800-728-2891.

As últimas informações que temos é que não estão abertas as inscrições para o programa no momento devido à grande quantidade de inscrições ainda sem atendimento.

Quais as taxas que são isentas no programa da CNH social?

Como já afirmamos, o programa prevê a isenção de todas as taxas, ou em alguns estados, a maioria delas. Sabemos também que as taxas variam de estado para estado. Mas as principais taxas isentas são:

DUDA, que varia entre R$ 100,00 e R$ 200,00;

Exames médicos e psicológicos, que podem chegar até a importância de R$ 250,00;

Aulas teóricas, que pode ultrapassar a importância de R$ 1.000,00;

Taxas para efetivação das provas teórica e prática, que oscila em torno de R$ 150,00.

Mas não esqueça:

Este programa é válido para a obtenção da 1ª Habilitação.

Em caso de reprovação em alguma prova, o programa não se responsabiliza pelas outras vezes que você refizer a prova.

Estes valores de taxas foram pesquisados em autoescolas, e assim podem ter alterações.

Procuramos com este artigo, apresentar informações sobre a CNH social e como fazer para obter a sua.

Fique atento às informações concedidas em cada site, seja do DETRAN ou do SEST/SENAT, e então fique atento às datas para a efetivação das inscrições.

Possuir ou não a CNH faz toda a diferença quando você está procurando um emprego. Sendo assim, faça sua CNH de graça com essa dica e tenha logo sua habilitação.