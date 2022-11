Facape abre matrículas para Vestibular de Medicina 2023/1 via Enem

A Faculdade de Petrolina (Facape) iniciou nesta terça-feira, dia 8 de novembro, o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023/1 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 22 de novembro.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da instituição.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A reimpressão do Boleto Bancário para pagamento da taxa poderá ser feita até 20h do dia 24 de novembro.

Seleção

Nessa modalidade de seleção, a classificação dos inscritos é feita exclusivamente a partir do desempenho do Enem. Segundo o edital, podem se inscrever os candidatos que tenham feito uma das edições aceitas pela Facape: de 2017 a 2021. No momento da inscrição o candidato deverá indicar apenas uma edição (ano) do exame e deverá informar o respectivo número de inscrição no Enem.

O edital indica ainda que, para participar, o candidato deve ter obtido média igual ou superior a 450 nas provas do Enem e não ter nota zero na prova de redação.

Vagas e resultados

Ao todo, a Facape está ofertando 7 vagas para o curso de Medicina nesta seleção via notas do Enem. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2023. Conforme o cronograma, a divulgação do resultado definitivo e a convocação dos

candidatos aprovados para matrícula (1ª chamada) serão feitas após as 20h do dia 13 de dezembro.

Acesse o site da Facape para mais informações.

