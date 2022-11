Família do ator Roberto Guilherme divulga mensagem dele

Foto: Reprodução / G1

A família do ator e humorista, Roberto Guilherme – que morreu na quinta-feira (10), divulgou um vídeo com mensagens dele antes de morrer. Nas imagens compartilhadas pelo site G1, é possível ver o artista na Clínica São Vicente, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, muito debilitado.

Roberto Guilherme estava fazendo um tratamento contra o câncer e não resistiu durante a segunda etapa de uma sessão de quimioterapia. Ele ficou conhecido pelo papel marcante e irreverente do Sargento Pincel, em ‘Os Trapalhões’, da TV Globo.

No vídeo, gravado pelo filho do artista chamado William de La Vega Nunes, Roberto aparece perguntando pelas netas e pedindo que elas tirem 10 nas escolas. Além disso, o também dublador manda abraços para os parentes e pede a união da família.

“Um abraço forte para a família. Beijos. Família unida, sempre unida. Fiquem com Deus, a família toda”, disse Roberto Guilherme, horas antes de morrer.

Ainda segundo William, essa foi a última vez que ele falou com os filhos. “Ele se despediu de todos. Meu pai estava sofrendo muito. No dia (quinta), colocamos ele sentado e ele gravou esse vídeo”, contou.

As imagens foram exibidas durante o velório do artista no Cemitério da Penitência, na Zona Portuária do Rio, onde o corpo de Roberto Guilherme foi velado nesta sexta-feira (11).

