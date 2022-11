Família Salton abre vagas de emprego pelo país

A Família Salton, é uma vinícola sediada no Rio Grande do Sul e que está no mercado há mais de 100 anos, levando produtos de excelente qualidade aos brasileiros e para o exterior, além de possuir a marca número um de espumantes no país. Está com oportunidades disponíveis em diversas áreas de conhecimento para aqueles que desejem integrar esta grande família.

Família Salton está divulgando vagas de emprego pelo Brasil

A Família Salton é uma das mais antigas vinícolas do Brasil, com décadas de história, produz vinhos e espumantes para diversos cantos do mundo, além de ser a número um no Brasil.

Com foco em expandir e aumentar a sua área de distribuição, a Família Salton está em busca de novos talentos, candidatos qualificados e excelentes em suas áreas, para agregar valor nesta grande empresa, que permaneceu por um século no mercado e permanecerá por muitos mais.

A seguir, estão as vagas ofertadas pela Família Salton:

Analista de Métodos e Processos;

Especialista em Gestão Regulatória e da Qualidade;

Aprendiz PCP;

Estagiário de Psicologia;

Auxiliar de Limpeza;

Analista de Produto;

Executivo de Vendas;

Assistente de Loja e Turismo;

Operador de Produção I;

Operador de Elaboração II;

Banco de talentos;

Especialista Administrativo.

Faça a inscrição

O cadastro nas vagas da Família Salton, devem ser feitos através do site 123empregos, onde será necessário selecionar a oportunidade que o candidato melhor se adeque e enviar as informações que forem solicitadas pela empresa.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.