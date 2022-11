Faminas aplica provas do Vestibular de Medicina 2023 neste sábado (5)

A Faculdade de Minas (Faminas) aplica na tarde deste sábado, dia 5 de novembro, as provas do Vestibular de Medicina 2023. A aplicação acontece apenas para os candidatos que se inscreveram para formato tradicional, com provas presenciais. De acordo com o edital, as provas serão no período das 13h às 18h.

A instituição orienta os candidatos a chegarem aos locais de prova com antecedência. Será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto para ter acesso aos locais de prova.

Os candidatos podem consultar os locais de prova através do comprovante definitivo de inscrição, disponível para acesso no site da Faminas. A aplicação acontecerá nas seguintes cidades: Belo Horizonte (MG), Muriaé (MG), Campos dos Goytacazes (RJ), Goiânia (GO), Governador Valadares (MG), Montes Claros (MG) e Vitória (ES).

O edital estabelece ainda que o Vestibular de Medicina 2023 contará com uma prova de Redação em Língua Portuguesa e com uma prova objetiva composta por 50 questões sobre as seguintes disciplinas do Ensino Médio: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Biologia, Química, Física e Matemática.

Vagas e resultados

Conforme o edital, a oferta total da Faminas é de 100 vagas, sendo 70 para a unidade de Belo Horizonte e 30 para Muriaé. O resultado da seleção tradicional será publicado no dia 11 de novembro, enquanto as matrículas dos convocados em 1ª chamada serão recebidas nos dias 16 e 17 de novembro.

Além da modalidade tradicional, o Vestibular de Medicina 2023 contou também com a modalidade de aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos puderam concorrer com os desempenhos das edições de 2019, 2020 e 2021. A oferta da Faminas para essa modalidade de seleção é de 20 vagas para Belo Horizonte e 10 vagas para Muriaé, que ficam em Minas Gerais.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

