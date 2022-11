Famosos apoiam Gilberto Gil após cantor ser hostilizado no Catar

Saí do show há pouco e estou devastada com as agressões que @gilbertogil sofreu no Qatar. Gil é um patrimônio cultural do Brasil. É nosso mestre. É um Deus da música. Toda minha solidariedade a ele. Todos meus esforços para achar o agressor. #GilbertoGil

— Daniela Mercury (@danielamercury) November 27, 2022